Stefano Paolini, coordinatore di Fratelli d’Italia, ha espresso chiaramente il suo rifiuto all’accordo tra Rtl 102.5 e l’emittente radio Deejay. Secondo lui, sarebbe preferibile puntare su quest’ultima, criticando la decisione di mettere fine alla collaborazione con Linus. La questione riguarda la gestione delle frequenze e le scelte di programmazione fatte dall’emittente radiofonica.

L’estate di Riccione lanciata da Rtl 102.5 non va giù a Stefano Paolini, coordinatore di Fratelli d’Italia (foto). "Sappiamo che si è trattato di una scelta: quella di dare il benservito a Linus e a Radio Deejay e di trasferirsi su altra sponda. Liberi di farlo, anche se sarebbe stato opportuno parlarne e discuterne anziché cacciare dalla Perla chi nel tempo ha saputo offrire un servizio altamente qualificato, professionale, applauditissimo dal popolo e divenuto un must per la nostra città". Per essere ancor più chiari: "Nulla da parte nostra contro Rtl e contro il suo lavoro. Non vorremmo che il tutto venisse facilmente strumentalizzato come la sinistra, il sindaco e tutti i loro sodali fanno ogni volta che apriamo il cassetto dei misteri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paolini dice no all’accordo con Rtl: "Meglio Deejay, ma hanno voluto dare il benservito a Linus"

