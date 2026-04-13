La federazione mondiale di nuoto ha deciso di revocare la sospensione che consentiva agli atleti russi e bielorussi di gareggiare come neutrali. Da ora in poi, questi atleti potranno tornare a competere utilizzando l'inno e la bandiera del loro paese durante le competizioni internazionali. La decisione è stata annunciata dopo un periodo di restrizioni imposte a causa di questioni geopolitiche.

Gli atleti russi e bielorussi saranno ammessi alle competizioni internazionali con bandiera e inno. È questa la decisione della World Aquatics (federazione mondiale degli sport acquatici), che ha deciso di attuare questo provvedimento dopo aver già precedentemente modificato le linee guida – attuate dall’Aquatics Integrity Unit (AQIU) – per permettere agli atleti junior con nazionalità sportiva bielorussa o russa di partecipare alle stesse condizioni dei loro coetanei. E ora questa nuova policy sarà valida anche per i professionisti. Subito dopo la nota sono arrivate le dichiarazioni del presidente di World Aquatics, Husain Al Musallam, che...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La decisione di World Aquatics: atleti russi e bielorussi potranno tornare a gareggiare con inno e bandiera

World Aquatics riammette gli atleti russi e bielorussi: anche nel nuoto potranno gareggiare con inno e bandieraGli atleti di Russia e Bielorussia potranno partecipare alle competizioni di nuoto organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto con inno e...

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