Un evento dedicato alla condivisione della conoscenza si svolge con l’obiettivo di mettere in contatto realtà diverse tra loro. La manifestazione intitolata

Ci sono eventi che non si limitano a proporre contenuti, ma creano connessioni. La Conoscenza Condivisa – La cultura è cura, nasce proprio con questo spirito: mettere in dialogo mondi diversi, farli incontrare, contaminarli, farli crescere insieme. È un convegno, ma anche molto di più.È uno.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Sicurezza nazionale, serve una cultura condivisa. La riflessione di PaganiLa Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza letta da Alberto Pagani, esperto di intelligence e sicurezza, docente di Terrorismo...

Lucianna De Falco, l’arte come esperienza condivisa nel film La salita: “Il teatro non cura, trasforma”Ci sono attrici che parlano del proprio lavoro come di una vocazione, e altre che lo raccontano come una pratica.

La Cultura e Cura