La conoscenza condivisa | la cultura è cura

Da udinetoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento dedicato alla condivisione della conoscenza si svolge con l’obiettivo di mettere in contatto realtà diverse tra loro. La manifestazione intitolata

Ci sono eventi che non si limitano a proporre contenuti, ma creano connessioni. La Conoscenza Condivisa – La cultura è cura, nasce proprio con questo spirito: mettere in dialogo mondi diversi, farli incontrare, contaminarli, farli crescere insieme. È un convegno, ma anche molto di più.È uno.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Sicurezza nazionale, serve una cultura condivisa. La riflessione di PaganiLa Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza letta da Alberto Pagani, esperto di intelligence e sicurezza, docente di Terrorismo...

Lucianna De Falco, l’arte come esperienza condivisa nel film La salita: “Il teatro non cura, trasforma”Ci sono attrici che parlano del proprio lavoro come di una vocazione, e altre che lo raccontano come una pratica.

La Cultura e Cura

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