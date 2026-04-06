Ci sono attrici che parlano del proprio lavoro come di una vocazione, e altre che lo raccontano come una pratica. Lucianna De Falco, al cinema dal 9 aprile nel film La salita di Massimiliano Gallo, appartiene a questa seconda categoria: il suo modo di intendere la recitazione non passa attraverso definizioni astratte, ma attraverso un rapporto diretto, concreto, quasi fisico con la scena e con il pubblico. Quando si parla del valore “terapeutico” del teatro, la sua posizione è netta: non è una cura, non è un percorso individuale di guarigione. È qualcosa di diverso, e forse di più complesso. È un’esperienza catartica. Le emozioni, nel momento in cui vengono condivise, smettono di appartenere a chi le prova e diventano materia comune. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lucianna De Falco, l’arte come esperienza condivisa nel film La salita: “Il teatro non cura, trasforma”

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