La casa nella prateria | Netflix mostra il ritorno della famiglia Ingalls nel trailer della serie reboot

Netflix ha pubblicato il trailer del reboot della serie basata sui libri “La casa nella prateria”, che arriverà sulla piattaforma il 9 luglio. La serie riprende le vicende della famiglia Ingalls e ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione. La produzione ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico, che potrà seguirne le nuove puntate in streaming.

Il progetto tratto dai libri debutterà il 9 luglio sulla piattaforma di streaming e ha già ottenuto il rinnovo per la seconda stagione. Netflix ha condiviso il primo trailer del reboot della serie La casa nella prateria, in arrivo sulla piattaforma di streaming dal 9 luglio. Il progetto ha già ottenuto il via libera alla produzione della seconda stagione ancora prima di debuttare sugli schermi televisivi, dimostrando una grande fiducia nei confronti del nuovo adattamento dei popolari romanzi. Un adattamento più fedele dei romanzi La serie riporta sugli schermi le storie raccontate da Laura Ingalls Wilder nei suoi libri Little House on the Prairie.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La casa nella prateria: Netflix mostra il ritorno della famiglia Ingalls nel trailer della serie reboot La casa nella prateria, il reboot Netflix della mitica serie ha una data d'uscitaNon solo sappiamo quando arriverà questa nuova rivisitazione della serie anni '70, ma Netflix ha già provveduto a rinnovare lo show per una seconda... ‘Berlino e la dama con l’ermellino’: il trailer della serie Netflix dal mondo del ‘La Casa di carta’Direttamente dal mondo di ladri della famosissima serie tv spagnola La casa di carta, arriva una serie tv dalle mille sfumature.