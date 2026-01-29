‘Berlino e la dama con l’ermellino’ | il trailer della serie Netflix dal mondo del ‘La Casa di carta’

La serie Netflix ispirata a La Casa di Carta arriva con un nuovo personaggio: Berlino. Dal mondo dei ladri e delle rapine, questa volta si sposta sul piccolo schermo con una storia tutta sua, ricca di colpi di scena. Il trailer mostra un mix di azione e mistero, puntando a catturare l’attenzione degli appassionati del genere.

Direttamente dal mondo di ladri della famosissima serie tv spagnola La casa di carta, arriva una serie tv dalle mille sfumature. Berlino e la dama con l’ermellino sarà il nuovo capitolo della serie targata Netflix sul personaggio più controverso e affascinante della banda, Berlino. Nuovi personaggi e nuove location faranno da cornice ad una serie scoppiettante e ricca di colpi di scena. Il cast del nuovo capitolo: tra conferme e novità. Rilasciato poche ore fa il teaser trailer ufficiale di Netflix di Berlino e la dama con l’ermellino. A confermare i loro ruoli nel nuovo capitolo saranno gli interpreti noti al pubblico: Pedro Alonso (Berlino, La casa di carta), Michelle Jenner (Berlino, Isabel), Tristán Ulloa (Berlino, Asunta), Begoña Vargas (Berlino, Benvenuti a Eden) e Julio Peña Fernández (Berlino, Il prigioniero) e Joel Sánchez (Berlino, La favorita 1922). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

