Non solo sappiamo quando arriverà questa nuova rivisitazione della serie anni '70, ma Netflix ha già provveduto a rinnovare lo show per una seconda stagione ancor prima del suo debutto in streaming Dopo averla anticipata per molti mesi, Netflix ha finalmente rivelato la data d'uscita del suo reboot de La casa nella prateria, mitica serie statunitense andata in onda dal 1974 al 1983 per un totale di 204 episodi. La nuova serie reboot, anch'essa basata sull'amata serie di libri, debutterà il 9 luglio 2026. La serie è stata annunciata per la prima volta nel gennaio 2025. Ingalls Wilder pubblicò otto libri della saga negli anni '30 e '40, mentre un nono volume fu pubblicato postumo nel 1971. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La casa nella prateria, il reboot Netflix della mitica serie ha una data d'uscita

