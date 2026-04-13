La call per gli under 30 | ripensare i Piani Resinelli

È stata lanciata una chiamata rivolta ai giovani sotto i 30 anni per immaginare e ridisegnare i Piani Resinelli. L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni nella creazione di narrazioni e immagini diverse per le aree delle terre alte, favorendo un confronto diretto e partecipato. L’iniziativa mira a stimolare idee innovative e a promuovere un’attenzione più attiva nei confronti di questa zona.

Costruire nuove narrazioni e nuovi immaginari per le terre alte, coinvolgendo direttamente le generazioni più giovani. Con questo obiettivo nasce “Generazione Montagna”, la call rivolta a giovani under 30 interessati ai temi della facilitazione, del turismo rigenerativo e.🔗 Leggi su Leccotoday.it Bambini tra gli scaffali: nasce il progetto per ripensare la spesaCoop Lombardia e Alchemilla Impresa Sociale organizzano a Varese e Busto Arsizio dei laboratori creativi per bambini dai 3 agli 8 anni, volti a... La Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone, Activision presenta i nuovi contenutiActivision ha presentato i contenuti che contraddistinguono la Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone, che inizierà giovedì...