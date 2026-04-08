Uno sbirro in Appennino | la trama e il cast della fiction in onda su Rai 1 dal 9 aprile
Da giovedì 9 aprile, il palinsesto di Rai 1 offrirà agli spettatori una nuova fiction poliziesca, Uno sbirro in Appennino. Il protagonista è Vasco Benassi, interpretato da Claudio Bisio, un commissario a cui un errore costa il trasferimento immediato in un piccolo paese dell’Appennino emiliano. Si tratterà davvero di una punizione o di una nuova opportunità per lui? Scopriamo di più sulla trama e sul cast della fiction. Il commissario Vasco Benassi: storia di una punizione o rinascita?. Dopo la fine del poliziesco Vanina – Un vicequestore a Catania, con protagonista Giusy Buscemi, lo schermo di Rai 1 si prepara ad accogliere una nuova serie: Uno sbirro in Appennino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Uno sbirro in Appennino: quando va in onda la nuova serie Rai con Claudio Bisio, trama e castLa nuova stagione televisiva di Rai1 accoglie Uno sbirro in Appennino, la fiction che segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo drammatico,...
Claudio Bisio in Uno sbirro in Appennino: trama, cast e quando va in ondaLa nuova fiction di Rai1, Uno sbirro in Appennino, si annuncia come uno degli appuntamenti televisivi più attesi della primavera.
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Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio BisioArriva sul piccolo schermo una nuova produzione destinata alla prima serata di Rai 1: Uno sbirro in Appennino, serie televisiva che segna il ritorno da protagonista di Claudio Bisio. L’attore, noto pe ... tg24.sky.it
Uno sbirro in Appennino anticipazioni prima puntata, 9 aprileLa prima puntata di Uno sbirro in Appennino, in onda il 9 aprile su Rai 1, promette di catturare subito l’attenzione del pubblico. Tra misteri da risolvere, tensioni familiari e segreti nascosti, la ... daninseries.it
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