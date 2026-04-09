Il Comune di Fiumicino diventa un commissariato per la fiction Rai La Buona Stella

Il Comune di Fiumicino sarà protagonista di una fiction prodotta da Rai, intitolata “La Buona Stella”, che andrà in onda da lunedì 13 aprile su Rai Uno. La serie è stata girata principalmente nel territorio comunale, con alcune riprese all’interno della sede municipale di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La realizzazione ha coinvolto le aree pubbliche e alcuni ambienti interni del municipio.

Fiumicino, 9 aprile 2026 – Andrà in onda a partire dal prossimo lunedì 13 aprile su Rai Uno la fiction “ La Buona Stella “, una serie tv girata prevalentemente nel territorio di Fiumicino e in particolare all’interno della sede comunale di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Grazie alla collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, circa un anno fa, il palazzo comunale è stato completamente scenografato per diventare un commissariato di Polizia, con tanto di insegna all’esterno e tinteggiatura di colore blu in molti ambienti ed uffici del Comune. Quegli stessi luoghi che adesso si potranno ritrovare nella fiction Rai per la regia di Luca Brignone, con protagonisti Miriam Dalmazio, Francesco Arca e Filippo Scicchitano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Soave diventa set cinematografico, al via i casting: si cercano comparse per la fiction Rai "Costanza 2"Le antiche mura di Soave sono pronte per ospitare, non solo visitatori e turisti, ma anche il set di una nuova produzione televisiva. “La buona stella” su Rai 1 dal 13 aprile: crime e rinascita tra le coste della CalabriaAndrà in onda su Rai 1 dal 13 aprile 2026, in prima serata, “La buona stella”, serie tv in tre serate coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia,... Temi più discussi: Convocazione delle Associazioni sportive e culturali del territorio di Fiumicino; Fiumicino DTP Lungomare della Salute; Fiumicino celebra 34 anni di autonomia: il 16 aprile la cerimonia ufficiale; 28 licenze taxi in arrivo a Fiumicino: il Comune anticipa le modalità del bando. Il Comune di Fiumicino diventa un commissariato per la fiction Rai La Buona StellaGrazie alla collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, circa un anno fa, il palazzo comunale è stato completamente scenografato per diventare un commissariato di ... ilfaroonline.it Fiumicino, in arrivo il bando per 28 nuove licenze taxi stagionaliIl Comune si prepara a pubblicare il concorso straordinario per rafforzare il servizio nelle aree più frequentate del territorio ... ilfaroonline.it Il comune di Fiumicino annuncia l'imminenete pubblicazione di un bando straordinario per 28 nuove licenze taxi, anticipando dettagli a proposito di modalità e requisiti - facebook.com facebook