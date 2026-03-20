A Rimini, il 14 marzo, una bambina di 4 anni è deceduta all’Ospedale Infermi. Un medico specializzando di 30 anni, che lavora nel pronto soccorso pediatrico, è stato iscritto nel registro degli indagati. La procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità legate alla morte della piccola. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

Rimini, 20 marzo 2026 – Riguardo il caso della bambina di 4 anni, morta all'Ospedale Infermi di Rimini il 14 marzo scorso, c’è un indagato: si tratta di un medico del pronto soccorso pediatrico, 30 anni e specializzando al quarto anno. Il sostituto procuratore di Rimini, Daniele Paci, ha aperto un'indagine ipotizzato il reato colposo per morte. L'iscrizione nel registro degli indagati del medico è un atto di garanzia per il professionista difeso dall'avvocato Piero Venturi, in vista dell' autopsia che sarà eseguita domani per chiarire le cause del decesso. La febbre alta, la corsa in ospedale, le dimissioni. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile della Questura di Rimini che sta indagando, la bimba era stata portata in pronto soccorso con una febbre alta e persistente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimba di 4 anni morta in pronto soccorso a Rimini: indagato un medico specializzando

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