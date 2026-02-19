Compra casa a Senigallia ma la ditta fallisce | perde il ricorso in fumo 272mila euro e ne deve pagare 20mila di spese legali

Marco Rossi aveva acquistato un appartamento a Senigallia, ma l’impresa edile che aveva firmato il contratto fallì poco dopo. La sua richiesta di risarcimento fu respinta in tribunale, lasciandolo senza i 272 mila euro investiti e con una spesa legale di 20 mila euro. Rossi aveva sperato di realizzare il sogno di una casa propria, ma il fallimento dell’impresa e la causa legale hanno complicato tutto. Ora si trova senza i soldi e senza l’immobile, in attesa di eventuali altri sviluppi.

SENIGALLIA - Compra la casa sulla carta ma la perde due volte: prima con il fallimento dell’impresa edile poi con la causa legale intentata. Per un atto mancante, la sezione civile della Corte d’appello di Ancona ha rigettato il ricorso presentato da una senigalliese residente a Bologna. Nel 2010 la donna, che adesso ha 81 anni, aveva acquistato dalla Alca Immobiliare srl un appartamento di 75 mq con garage, in costruzione in via Mascagni, a 280mila euro. Aveva firmato il contratto preliminare per l’acquisto versando 272mila euro. Gli 8mila euro mancanti li aveva lasciati per il rogito finale, che non c’è mai stato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Compra casa a Senigallia ma la ditta fallisce: perde il ricorso, in fumo 272mila euro e ne deve pagare 20mila di spese legali «Renzi bullo»: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legaliMatteo Renzi ha perso in appello contro il Fatto Quotidiano in una causa per diffamazione davanti al tribunale civile di Firenze. Resinovich, la Cassazione bolla come inammissibile il ricorso di Visintin. «Ora deve pagare tremila euro»La Cassazione ha respinto come inammissibile il ricorso di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, presentato dall’avvocato Bevilacqua. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Compra casa a Senigallia ma la ditta fallisce: perde il ricorso, in fumo 272mila euro e ne deve pagare 20mila di spese legali; Casa Marche, su base annua si compra di più. Il mercato premia green, sicurezza antisismica e costa. Compra casa a Senigallia ma la ditta fallisce: perde il ricorso, in fumo 272mila euro e ne deve pagare 20mila di spese legaliSENIGALLIA - Compra la casa sulla carta ma la perde due volte: prima con il fallimento dell’impresa edile poi con la causa legale intentata. Per ... msn.com Prezzi in crescita per chi vuole comprare casa a Verona. Centro storico mercato di prestigio, 6000 euro al mq facebook