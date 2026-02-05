L’industria nel limbo La produzione è in calo E l’occupazione frena | Pesa la crisi della moda

La produzione industriale nella provincia ha registrato un calo dello 0,1% nel 2025 rispetto all’anno precedente. La crisi del settore moda pesa sull’occupazione e rallenta l’economia locale. Nonostante un ultimo trimestre positivo con un +2,1%, i numeri complessivi restano in riduzione. La situazione resta difficile per le aziende e i lavoratori, che faticano a riprendersi dalla fase di recessione.

Una produzione industriale che nella nostra provincia, nel corso del 2025, è calata del -1,1% rispetto al 2024 nonostante una buona crescita nel solo ultimo trimestre dell’anno (+2,1%). Sono questi due i dati più significativi che emergono dall’analisi pubblicata da Confindustria Toscana Nord nell’appuntamento di inizio anno con la stampa per analizzare il manifatturiero in provincia. A livello settoriale, c’è da far registrare la crescita per chimica-plastica e metalmeccanica (+1,8%) così come per gli alimentari (+2%), abbigliamento (+1,6%) e seppur di poco la carta con il +0,4%. "Resta il momento di difficoltà, come nel 2023 e 2024 – afferma la presidente di Confindustria Toscana Nord, Fabia Romagnoli – Pistoia, con Prato, soffre di più a causa di settori merceologici che nel complesso sono in crisi come la moda e il calzaturiero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

