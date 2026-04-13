Kia accelera verso il 2030 target 4,13 milioni di vendite e un milione di elettriche l’anno

Kia ha annunciato piani per aumentare le vendite a 4,13 milioni di unità nel 2030, con l’obiettivo di vendere un milione di veicoli elettrici ogni anno. La casa automobilistica ha inoltre dichiarato di investire nello sviluppo di tecnologie legate all’elettrificazione, alla guida autonoma e alla robotica. Questi obiettivi fanno parte di un piano di trasformazione industriale e tecnologica che mira a rafforzare la posizione sul mercato globale.

(Adnkronos) – Kia Corporation accelera sulla trasformazione industriale e tecnologica e fissa obiettivi ambiziosi al 2030, puntando su elettrificazione, guida autonoma e robotica come pilastri della crescita futura. In occasione del CEO Investor Day 2026, il gruppo coreano ha delineato una strategia di sviluppo a medio-lungo termine che prevede il raggiungimento di 4,13 milioni di veicoli venduti all’anno entro il 2030. Al centro del piano, l’espansione della gamma elettrificata: Kia punta a 14 modelli elettrici entro fine decennio e a 1 milione di veicoli full electric venduti ogni anno, affiancati da una crescita significativa degli ibridi, con target di 1,1 milioni di unità.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Pnrr, più vicini i target 2030 ma resta un gap di 20 miliardi Monnalisa: 1 milione di euro per rinascita dopo 13 milioni di perditeMonnalisa: la svolta dopo anni di perdite Monnalisa, il noto brand aretino di moda per bambini, sta vivendo una svolta decisiva dopo un periodo di...