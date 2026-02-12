Katy Perry e Justin Trudeau sono arrivati sulle Dolomiti e hanno scelto di alloggiare al resort Aman Rosa Alpina, a San Cassiano. Il prezzo? Partono da 2.700 euro al giorno per godersi la vista sul paesino e sulle montagne. La loro presenza ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di celebrità e montagna.

Soggiornano al resort Aman Rosa Alpina, a San Cassiano. Costo base 2700 euro al giorno, vista sull’incantevole paesino ma anche sulle Dolomiti. Stiamo parlando di Katy Perry e del suo compagno, l’ex primo ministro del Canada, Justin Trudeau. La coppia ha scelto l’hotel più lussuoso della zona: non siamo a Cortina ma in una parte delle Dolomiti dove vincono sobrietà e understatement. Tranne nel caso, appunto, dell’ Aman Rosa Alpina, un resort sontuoso che si trova proprio nel centro di San Cassiano, impossibile non notare chi entra e chi esce. E la popstar ha condiviso alcune foto sul suo profilo Instagram: cime innevate ma anche scarpe di Prada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Katy Perry e Justin Trudeau sulle Dolomiti: ecco il resort che hanno scelto e quanto costa

