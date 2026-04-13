La tennista si sta preparando per l'Open di Rouen, torneo sulla terra battuta. Questa manifestazione rappresenta un'occasione importante per lei di ottenere il suo primo titolo WTA su questa superficie. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolge diverse giocatrici di rilievo internazionale. La partecipazione alla manifestazione arriva in un momento chiave della stagione, con l’obiettivo di migliorare la propria classifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Katie Boulter ha ricevuto un’importante opportunità per dimostrare il suo valore sul terreno di terra battuta al prossimo Open de Rouen. Nonostante non abbia mai espresso il suo miglior gioco su questa superficie, le circostanze attuali potrebbero darle la spinta necessaria per eccellere in questo torneo. Dopo una prima uscita deludente al Linz Open, dove ha subito una sconfitta al primo turno, Boulter è determinata a riscattarsi e trovare il suo ritmo. Il 2026 aveva iniziato in modo promettente per Boulter, che ha conquistato un titolo all’Ostrava Open.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Katie Boulter ha un’opportunità imperdibile per conquistare il suo primo titolo WTA sulla terra.

Katie Boulter trionfa a Ostrava: rimonta e quarto titolo WTA dopo due anni di attesa. Ritorno nella Top 100.Katie Boulter ha conquistato il WTA 250 di Ostrava, in Ceca, superando in rimonta Tamara Korpatsch con un punteggio finale di 5-7, 6-2, 6-1.

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