WTA Ostrava 2026 Katie Boulter piega Tamara Korpatsch in tre set e fa suo il torneo ceco

La britannica Katie Boulter si impone nel torneo WTA di Ostrava, battendo Tamara Korpatsch in tre set. La partita si è conclusa con Boulter che ha conquistato il titolo, portando a casa un successo importante sul cemento ceco. La finale, emozionante e combattuta, ha visto la britannica prevalere dopo un match intenso e combattuto fino all’ultimo punto.

Finito nell’album dei ricordi l’atto conclusivo del torneo WTA di Ostrava. Sul cemento ceco, la britannica Katie Boulter (n.120 del ranking), che sta cercando di ricostruirsi una classifica migliore, ha trionfato in finale contro la tedesca Tamara Korpatsch (n.124 del mondo) col punteggio di 5-7 6-2 6-1. Un successo in rimonta per la giocatrice del Regno Unito, che aveva bisogno di questo riscontro. Nel primo set regna sovrano l’equilibrio in campo. Entrambe le tenniste gestiscono abbastanza bene i propri turni al servizio, trovando soluzioni rapide. Nella fase cruciale, però, le occasioni “break” arrivano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Ostrava 2026, Katie Boulter piega Tamara Korpatsch in tre set e fa suo il torneo ceco Approfondimenti su WTA Ostrava WTA Ostrava 2026, Boulter e Korpatsch raggiungono la finale La finale del WTA di Ostrava si giocherà tra Katie Boulter e Tamara Korpatsch. WTA Ostrava 2026, Katie Boulter e Diane Parry approdano ai quarti di finale. Eliminata Arango Questa mattina si sono giocati gli ottavi di finale del torneo WTA250 di Ostrava. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su WTA Ostrava Argomenti discussi: WTA Ostrava 2026, Katie Boulter e Diane Parry approdano ai quarti di finale. Eliminata Arango; WTA Ostrava 2026, Katie Boulter si qualifica per le semifinali. Avanti anche la francese Parry; Cirstea profeta in patria a Cluj-Napoca, battuta Raducanu; WTA Ostrava, il tabellone: Maria e Arango prime teste di serie, c’è anche Boulter. WTA Ostrava 2026, Katie Boulter si qualifica per le semifinali. Avanti anche la francese ParrySi sono delineate le semifinali del WTA di Ostrava. Dopo aver eliminato la testa di serie numero uno, la tedesca Tatjana Maria, continua il cammino di ... oasport.it WTA Ostrava 2026, Boulter e Korpatsch raggiungono la finaleLa finale del WTA di Ostrava 2026 sarà tra la britannica Katie Boulter e la tedesca Tamara Korpatsch. Una finale sicuramente a sorpresa, visto che sono ... oasport.it Se questa sera la vostra amica vi dirà che gli uomini sono tutti uguali, voi parlatele di Alex de Minaur L’australiano ha dedicato la sua vittoria su Tiafoe a Katie Boulter, collega tennista e, cosa più importante, promessa sposa facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.