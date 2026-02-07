Katie Boulter trionfa a Ostrava | rimonta e quarto titolo WTA dopo due anni di attesa Ritorno nella Top 100

Katie Boulter torna a vincere un titolo WTA dopo due anni di stop, conquistando il torneo di Ostrava in rimonta. La britannica ha battuto in finale Tamara Korpatsch, dopo aver perso il primo set, e ora torna nella Top 100.

Katie Boulter ha conquistato il WTA 250 di Ostrava, in Ceca, superando in rimonta Tamara Korpatsch con un punteggio finale di 5-7, 6-2, 6-1. La tennista britannica, che aveva vissuto un periodo di alti e bassi nelle ultime stagioni, ha ritrovato il successo dopo un digiuno di titoli che durava dal giugno del 2024, quando si era aggiudicata il torneo di Nottingham. Si tratta del quarto titolo in carriera per Boulter, che torna a sollevare un trofeo dopo quasi due anni di attesa. La finale, disputata oggi, 7 febbraio 2026, ha visto la britannica impiegare due ore per avere la meglio sulla sua avversaria, in un match caratterizzato da una forte battaglia e da un’inversione di tendenza nel corso degli ultimi due set.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ostrava Tennis

Questa mattina si sono giocati gli ottavi di finale del torneo WTA250 di Ostrava.

Questa mattina si sono disputate le partite che hanno definito le semifinali del torneo WTA di Ostrava.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ostrava Tennis

WTA Ostrava: Boulter rimonta Korpatsch, primo titolo in due anniTennis - Boulter non vinceva un titolo dal 2024, è il quarto della carriera. Troppo morbida la seconda di Korpatsch ... ubitennis.com

WTA Ostrava 2026, Boulter e Korpatsch raggiungono la finaleLa finale del WTA di Ostrava 2026 sarà tra la britannica Katie Boulter e la tedesca Tamara Korpatsch. Una finale sicuramente a sorpresa, visto che sono ... oasport.it

Se questa sera la vostra amica vi dirà che gli uomini sono tutti uguali, voi parlatele di Alex de Minaur L’australiano ha dedicato la sua vittoria su Tiafoe a Katie Boulter, collega tennista e, cosa più importante, promessa sposa facebook