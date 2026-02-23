Juventus Women 16 giocatrici lasciano Vinovo per andare in Nazionale | i vari impegni

Una quindicina di giocatrici della Juventus Women sono partite da Vinovo per unirsi alle rispettive nazionali, a causa degli impegni ufficiali programmati. Le atlete si sono radunate nei giorni scorsi per prepararsi alle partite di qualificazione e amichevoli. La squadra si svuota temporaneamente in vista delle partite internazionali, lasciando il club senza alcune delle sue figure principali. La situazione può influenzare le prossime partite di campionato.