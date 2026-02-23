Juventus Women 16 giocatrici lasciano Vinovo per andare in Nazionale | i vari impegni
Una quindicina di giocatrici della Juventus Women sono partite da Vinovo per unirsi alle rispettive nazionali, a causa degli impegni ufficiali programmati. Le atlete si sono radunate nei giorni scorsi per prepararsi alle partite di qualificazione e amichevoli. La squadra si svuota temporaneamente in vista delle partite internazionali, lasciando il club senza alcune delle sue figure principali. La situazione può influenzare le prossime partite di campionato.
delle bianconere convocate dalle rispettivi selezioni. Dopo un intenso periodo per la Juventus Women pieno di doppi impegni settimanali, è arrivato il momento di lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Sono 16, in questa prima sosta del 2026, le giocatrici bianconere della Prima Squadra convocate dalle rispettive Selezioni. Scopriamo insieme gli impegni che le vedranno coinvolte: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata JUVENTUS WOMEN: LE CONVOCATE. AUSTRIA – 1 giocatrice (Rusek): Due partite di qualificazione ai Mondiali 2027 per l’Austria che, inserita nel gruppo A4, se la vedrà con Norvegia e Slovenia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Women, allenamento a Vinovo alla vigilia del Manchester United: out Bonansea, Boattin ospite
Juventus Women in campo alla vigilia della sfida di Champions League contro il St. Pölten: ci sono ottime notizie da Vinovo
Juventus-Napoli W. 2-1 | Girelli-Thomas: bianconere in semifinale
