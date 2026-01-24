Juventus Women ora è anche ufficiale | Capelletti in prestito al Como Women Il comunicato

Juventus Women ha ufficializzato la cessione temporanea di Alessia Capelletti al Como Women fino alla fine della stagione. La società ha comunicato questa decisione, che consente all’estremo difensore di acquisire maggiore esperienza e spazio in campo. Capelletti, che ha già partecipato alla The Women’s Cup, continuerà il suo percorso in un nuovo contesto, mantenendo l’obiettivo di crescere e contribuire alla squadra.

Juventus Women: cessione a titolo temporaneo fino a fine stagione, il club saluta Alessia Capelletti protagonista nella The Women's Cup. Il mercato in uscita della Juventus Women registra un movimento ufficiale di rilievo tra i pali, ridefinendo le gerarchie della porta per la seconda parte della stagione in corso. Con un comunicato diramato nelle ultime ore attraverso i propri canali istituzionali, la società bianconera ha confermato il trasferimento di Alessia Capelletti. L'estremo difensore saluta momentaneamente Vinovo per intraprendere una nuova avventura professionale con la maglia del Como Women, club con il quale ha raggiunto un accordo totale per un trasferimento a titolo temporaneo.

