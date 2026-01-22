Alisha Lehmann lascia il Como per approdare al Leicester, come annunciato ufficialmente dai lariani. L’attaccante svizzera, ex Juventus Women, intraprende così un nuovo percorso nel campionato inglese. La sua esperienza internazionale arricchisce il roster del club britannico, segnando un passo importante nella sua carriera. La società ha ringraziato Lehmann per il contributo dato durante il suo periodo in Italia, augurandole successo nel futuro.

Alisha Lehmann lascia il Como, dove si era trasferita in estate, per ritornare in Inghilterra. La svizzera ha raggiunto l'accordo con il Leicester. « F.C. Como Women comunica di aver raggiunto un accordo con il Leicester City FC per la cessione a titolo definitivo di Alisha Lehmann. La decisione è frutto di una scelta legata a motivazioni personali e di vita dell'atleta, che ha espresso la volontà di tornare in Inghilterra, paese con cui mantiene un forte legame umano e professionale.

© Juventusnews24.com - Alisha Lehmann lascia il Como, l’ex Juventus Women firma con un altro club: il comunicato ufficiale dei lariani

Juventus Women, Sliskovic lascia Torino e firma con l’Amburgo: c’è il comunicato ufficiale della società bianconeraJuventus Women annuncia la separazione da Gloria Sliskovic, che ha deciso di trasferirsi all’Amburgo.

Juventus Women, è ufficiale l’arrivo di Allison Perry: la giocatrice firma fino al 2028. Il comunicato del clubLa Juventus Women annuncia l’ingaggio di Allison Perry, che ha firmato un contratto fino al 2028.

