La Juventus ha ufficialmente confermato la sua posizione tra le prime dieci squadre della Serie A alla fine della stagione 202526. La squadra ha concluso il campionato con una posizione stabile in classifica, mantenendo l’obiettivo di qualificarsi alle competizioni europee. Tra i vari giocatori coinvolti, il nome di Openda compare come protagonista di una clausola di riscatto obbligatorio prevista nel suo contratto.

La Juventus è matematicamente certa di terminare la stagione 202526 tra le prime 10 posizioni della Serie A. Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atalanta (gol di Jérémie Boga), i bianconeri hanno raggiunto quota 60 punti e vantano un vantaggio di 18 punti sull’11ª classificata (Sassuolo), con sole sei partite L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Openda e l’obbligo di riscatto

Calciomercato Juve LIVE: scatta l’obbligo di riscatto per Openda, si ragiona su Holmdi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il...

Openda Juve, scattato l’obbligo di riscatto per l’attaccante belga. I dettagli e le cifre, ecco quanto spendono i bianconeridi Angelo CiarlettaOpenda Juve, l’attaccante belga può considerarsi ormai un calciatore di proprietà bianconera.

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