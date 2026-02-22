Campobasso Juventus Next Gen 0-1 LIVE | Puczka velenoso su punizione

Puczka ha segnato il gol decisivo su punizione, determinando la vittoria della Juventus Next Gen contro il Campobasso. La sua conclusione potente ha colpito la barriera e ha infilato la rete, lasciando i tifosi senza parole. La squadra ospite ha dominato il match, creando diverse occasioni da gol. Il Campobasso ha tentato di reagire, ma senza successo. La partita si è conclusa con un risultato che modifica la classifica di entrambe le squadre.

