Campobasso Juventus Next Gen 0-1 LIVE | Puczka velenoso su punizione
Puczka ha segnato il gol decisivo su punizione, determinando la vittoria della Juventus Next Gen contro il Campobasso. La sua conclusione potente ha colpito la barriera e ha infilato la rete, lasciando i tifosi senza parole. La squadra ospite ha dominato il match, creando diverse occasioni da gol. Il Campobasso ha tentato di reagire, ma senza successo. La partita si è conclusa con un risultato che modifica la classifica di entrambe le squadre.
di Marco Baridon Campobasso Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive perdendo l’ultimo match contro il Ravenna. Bianconeri di Brambilla oggi ospiti del Campobasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Campobasso Juventus Next Gen 0-1: sintesi e moviola. 50? Punizione Puczka – Traiettoria velenosa dell’austriaco da calcio piazzato: pallone che scavalca la barriera ma si spegne sopra la traversa. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 45’+2? Ammonito Brunet – Entrata dura su Guerra, primo giallo per un giocatore del Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Campobasso-Juventus Next Gen 0-01'- Sciopero dei tifosi a Campobasso per protesta contro le squadre B, si gioca in un'atmosfera decisamente strana. 12:31 - Inizia il match!! 12:28 - Squadre ... tuttojuve.com
Campobasso-Juventus Next Gen: bianconeri per mantenere il quarto posto in classifica. Formazioni ufficiali11:48 - Le formazioni ufficiali del match: Campobasso: Tantalocchi, Papini, Celesia, Gargiulo, Brunet, Padula, Gala, Bifulco (C), Pierno, Martina, Lancini. A disposizione: ... tuttojuve.com
