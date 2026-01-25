Mercato Inter i nerazzurri seguono un giovane talento del Salisburgo | ecco di chi si tratta

L’Inter continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti. Recentemente, i nerazzurri hanno mostrato interesse per un giovane calciatore del Salisburgo, inserendosi tra le possibili opzioni per rafforzare la rosa. La strategia di Marotta e Ausilio si concentra sull’individuazione di profili promettenti con potenziale di crescita, mantenendo un approccio attento e mirato alle future esigenze della squadra.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri puntano su un giovane talento del Salisburgo: ecco la strategia di Marotta e Ausilio. L'Inter di Cristian Chivu continua a setacciare il mercato internazionale a caccia di talenti purissimi e l'ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Kerim Alajbegovic. Secondo le indiscrezioni raccolte da «Reprezentacija.ba», il talentuoso attaccante classe 2007, attualmente in forza al Salisburgo, potrebbe lasciare l'Austria molto prima del previsto. Nonostante un contratto valido fino al 2029 e una clausola di riacquisto a favore del Bayer Leverkusen, il futuro del ragazzo sembra lontano dalla Germania: il club tedesco potrebbe infatti rinunciare al ritorno immediato del giocatore per favorire il suo approdo in un terzo club già nella finestra di gennaio.

