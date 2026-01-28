Juventus | nuovi contatti per Kolo Muani

La Juventus torna a parlare di attaccanti e riapre con decisione la pista per Randal Kolo Muani. Dopo aver mollato Youssef En-Nesyri e incontrato difficoltà con Joshua Zirkzee, i dirigenti bianconeri sono pronti a spingere di nuovo per il francese. La società ha ripreso i contatti e cerca di accelerare per portarlo a Torino, mentre le trattative con gli altri obiettivi sembrano ferme.

La Juventus accelera sul fronte attaccanti e riapre con decisione la pista Randal Kolo Muani: dopo il rifiuto definitivo di Youssef En-Nesyri e lo stallo su Joshua Zirkzee (legato alla volontà del giocatore di lasciare il Manchester United), la dirigenza.

