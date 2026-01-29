Juventus Di Marzio Nuovi contatti per Kolo Muani

Da ilprimatonazionale.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Di Marzio rivela che la Juventus ha ripreso i contatti per Kolo Muani. La società bianconera sta cercando di accelerare le trattative per portare l’attaccante francese a Torino, ma ancora non ci sono certezza sui tempi. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi ufficiali.

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato della Juventus Sky Sport Insider, con focus sulla trattativa per Kolo Muani. Il punto di Di Marzio “La Juventus spinge per Norton Cuffy e Kolo Muani: l’inglese serve per far rifiatare Kalulu, nel caso in cui non c’è l’ok del Tottenham L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus di marzio nuovi contatti per kolo muani

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Di Marzio “Nuovi contatti per Kolo Muani”

Approfondimenti su Juventus KoloMuani

Juventus: nuovi contatti per Kolo Muani

La Juventus torna a parlare di attaccanti e riapre con decisione la pista per Randal Kolo Muani.

Ultimissime Juve LIVE: nuovi contatti per Kolo Muani, Koopmeiners stecca ancora

La Juventus lavora dietro le quinte per rinforzare la rosa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

JUVE: in attacco meglio KOLO MUANI o...

Video JUVE: in attacco meglio KOLO MUANI o... ?

Ultime notizie su Juventus KoloMuani

Argomenti discussi: Juventus, nuovi contatti per Kessié a giugno; La Juventus ci riprova per Kolo Muani; Juventus, Chiellini: Non è il momento di parlare di Kolo Muani; La Juventus non molla Norton-Cuffy: contatto con il Genoa.

juventus di marzio nuoviQui Parma - Di Marzio: Caviglia e Carboni arrivati in cittàNuovi arrivati in casa Parma, prossimo avversario in campionato della Juventus (quest'ultimi reduci dal tris inflitto al Napoli allo Stadium). Come riferito dal giornalista Gianluca Di ... tuttojuve.com

Juventus, nuovi contatti tra la dirigenza juventina e il Genoa per Norton-CuffyLa Juventus reca un esterno di destra e non molla la presa per Brooke Norton-Cuffy, il Genoa non apre al prestito ... it.blastingnews.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.