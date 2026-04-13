L’amministratore delegato della società sportiva ha annunciato che le decisioni sul rinnovo di Vlahovic verranno discusse alla fine della stagione. Ha inoltre commentato il possibile rinnovo di Spalletti come allenatore, affermando che da quando è arrivato sulla panchina, la squadra si trova al secondo posto in classifica. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui termini delle trattative.

“Il rinnovo di Vlahovic? Non aspettatevi niente prima della fine della stagione”. Parola di Damien Comolli. L’ad bianconero, a Pinerolo per seguire l’allenamento della Juventus One (la formazione paralimpica pronta a disputare le finali nazionali), ha fatto il punto sulla Signora del presente e del futuro. A partire dalla volata Champions dopo il quarto posto raggiunto nell’ultimo turno di campionato grazie al successo di Bergamo e al sorpasso sul Como, sconfitto dall’Inter: “Tutto sta andando in maniera positiva, ma sappiamo che sarà difficile fino alla fine. Come hanno detto i giocatori, ci sono 6 finali e dobbiamo continuare a giocare”. Comolli pensa positivo e si fida di Luciano Spalletti, fresco di rinnovo fino al 2028.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Comolli rinvia tutto: "Vlahovic rinnova? Se ne parla a fine stagione". E sul mercato...

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