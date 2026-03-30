In queste ore si parla molto di calciomercato e delle condizioni di Christian Pulisic. Dopo un inizio di stagione molto promettente, il giocatore si trova ora in un momento complicato. Le sue parole raccontano di un periodo difficile, ma anche di un desiderio di superare le difficoltà e di un'aspettativa di cambiamento. La situazione resta sotto osservazione nel mondo del calcio.

2026-03-30 15:56:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Momento particolare per Christian Pulisic che, dopo un avvio straordinario di stagione, sta vivendo un periodo di difficoltà. Il calciatore statunitense del Milan, infatti, ha realizzato ben 9 reti nelle prime 11 gare del campionato di Serie A con la maglia rossnera ma poi ha perso la mira e ha smesso di segnare: tra infortuni e imprecisione sotto porta è a secco dallo scorso 28 dicembre. E proprio sul momento negativo che sta vivendo si è soffermato in un’intervista concessa a The Athletic. “ È un periodo difficile, ma mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Sto vivendo un periodo difficile ma le cose cambieranno. In alcuni momenti…”

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