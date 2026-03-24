Dalla citazione biblica a quella filosofica. In una settimana Rafa Leao sta offrendo su Instagram un saggio delle sue conoscenze, oppure una sorta di show per attirare un po' l'attenzione. "Fai ciò che è in tuo potere. L'impossibile è compito mio", scriveva Rafa citando il Vangelo dopo le polemiche seguite a Lazio-Milan, in cui l'attaccante portoghese si era lasciato andare ad atteggiamenti poco professionali, passando dal battibecco con Pulisic alla plateale critica alla sostituzione. Con reiterata coda polemica negli spogliatoi. Ieri invece Leao in una storia social si è limitato a un: "Il tempo è la risposta".... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Il tempo è la risposta": il nuovo criptico post social di Leao

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Leao crede ancora allo scudetto? Il suo post social dopo Milan-Como sembra un chiaro messaggio all'InterRafael Leão ha trovato la via della rete contro il Como, restituendo fiducia al Milan e rilanciando la discussione sul titolo.

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Temi più discussi: Allegri lo sostituisce, Leao 'rifiuta' l'abbraccio: cos'è successo in Lazio-Milan; Milan, dalla rabbia di Leao al nulla di Pulisic. L'attacco così è un problema, anche per il futuro; Lasciamo che sia il tempo a parlare: Leao ignora i critici e già scalpita per tornare in campo; Leao furioso, rifiuta l'abbraccio con Allegri: Era un po' nervoso...Scudetto? Serve realismo.

Milan, il messaggio criptico di Leao sui social: Il tempo è la rispostaRafael Leao non ha vissuto una settimana facile: prima la sconfitta con la Lazio a cui hanno fatto giornate piene di critiche per il modo in cui ha abbandonato. tuttomercatoweb.com

Annuncio su Leao. Sheva dice una cosa, Allegri la pensa come lui. E a Napoli...Dopo le discussioni post Lazio-Milan, chiarite a Milanello con tanto di stretta di mano con Pulisic, Rafael Leao ha saltato Milan-Torino per il riacutizzarsi. tuttomercatoweb.com

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