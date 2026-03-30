Rugani via dalla Juve a giugno? Il riscatto della Fiorentina arriverà solo in un caso Le condizioni
Secondo fonti vicine alla vicenda, il futuro di Rugani alla Fiorentina dipende dal raggiungimento della salvezza. La società viola ha stabilito che il riscatto dall'ex squadra avverrà solamente se la squadra riuscirà a evitare la retrocessione. La trattativa tra i due club è ancora in corso, ma il riscatto resta legato a questa condizione.
Rugani potrebbe essere riscattato dalla Fiorentina solo in caso di salvezza. E la Juve tifa per la permanenza della Viola nel massimo campionato. Il destino di Rugani rappresenta uno dei nodi cruciali del prossimo mercato in uscita per la Juventus. Il difensore centrale classe 1994, attualmente di proprietà dei bianconeri ma in forza alla Fiorentina con la formula del prestito, si trova al centro di un incastro contrattuale che potrebbe favorire sensibilmente le strategie del club torinese. La dirigenza della Continassa, infatti, osserva con estrema attenzione l’andamento del campionato dei viola, poiché il futuro professionale di Rugani è strettamente legato ai risultati sportivi della squadra toscana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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