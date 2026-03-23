Cosa: Lo spettacolo teatrale Changing the Sheets di Harry Butler, diretto da Vincenzo Nemolato.. Dove e Quando: Presso lo Spazio Diamante di Roma, dal 24 al 29 marzo 2026.. Perché: Un’analisi ironica e profonda sulle relazioni moderne e sulla precarietà dei sentimenti nell’era digitale.. L’amore ai tempi delle app di incontri approda sul palcoscenico romano con una ventata di freschezza e una buona dose di cinismo generazionale. Changing the Sheets, opera del talentuoso autore irlandese Harry Butler, si prepara a conquistare il pubblico dello Spazio Diamante di Roma dal 24 al 29 marzo 2026. Dopo il folgorante debutto al Fringe Festival di Edimburgo nel 2022, la pièce arriva in Italia in un adattamento che promette di far riflettere e sorridere sulle dinamiche affettive di chi, oggi, cerca l’anima gemella attraverso uno schermo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Changing the Sheets: l’amore liquido allo Spazio Diamante

Articoli correlati

Leggi anche: Confini: un amore oltre la guerra allo Spazio Diamante

Leggi anche: Meno di due: l’amore nell’era digitale allo Spazio Diamante

Altri aggiornamenti su Spazio Diamante

Discussioni sull' argomento Spazio Diamante, Changing the sheets Amore fresco, ogni settimana con Vincenzo Nemolato e Monica Buzoiano 24-29 Marzo 2026; Rai 1, oggi a Da noi...a Ruota Libera Simona Izzo, Vanessa Scalera, Elenoire Casalegno e Anna Mineo; Canale 5, oggi a Verissimo Sal Da Vinci, Raf, Ermal Meta, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

VINCENZO NEMOLATO | MONICA BUZOIANU CHANGING THE SHEETSCambiamo l’altro come le lenzuola: prima che si stropicci, pronti a ricominciare. Changing the Sheets è un testo dell’autore irlandese Harry Butler, che ha debuttato con successo al Fringe Festival di ... politicamentecorretto.com

Fino a domenica allo Spazio Diamante c'è ancora Ashes di Muta Imago. «C’è dunque, tra chi compie l’atto e chi vi assiste, una specularità annunciata che si identifica per la staticità dei corpi e, per converso, si evolve a un livello sensibile più alto, riverberando facebook