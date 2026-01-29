Domani sera, allo Spazio Diamante di Roma, va in scena “Istantanee di Donna”. Lo spettacolo, scritto e diretto da Paolo Logli, unisce teatro e musica e prende vita nella sala black alle 20:30. La rappresentazione promette di portare il pubblico in un viaggio attraverso emozioni e storie femminili, con un taglio intimo e coinvolgente.

Cosa: Istantanee di Donna, uno spettacolo teatrale e musicale scritto e diretto da Paolo Logli.. Dove e Quando: Spazio Diamante (sala black), Roma, il 3 febbraio alle ore 20:30.. Perché: Un viaggio emozionante tra icone storiche e figure contemporanee per celebrare la forza e la creatività dell’universo femminile.. L’universo femminile torna al centro della scena romana con un appuntamento che promette di mescolare narrazione, musica e riflessione profonda. Sul palco dello Spazio Diamante, nella suggestiva cornice della sala black, va in scena Istantanee di Donna, un progetto firmato da Paolo Logli che vede come protagonista l’eclettica Claudia Campagnola. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Istantanee di Donna: Claudia Campagnola allo Spazio Diamante

Approfondimenti su Donna Spettacolo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Giovedì 12 febbraio, ore 21.00. @teatro_tbm Tor Bella Monaca Un multiforme e corale omaggio a Woody Allen TUTTI DICONO I LOVE WOODY 12 FEBBRAIO di Piji STARRING (in alphabetical order) STEFANO ANTONUCCI CLAUDIA CAMPAGNOLA AL facebook