Joe Bastianich | Con il vino impossibile seguire un trend la Gen Z chiede qualità e consuma meno Il problema? I prezzi

A Verona, il 13 aprile 2026, un noto imprenditore nel settore enologico ha dichiarato che il consumo di vino da parte della Generazione Z si sta riducendo, con questa fascia che predilige prodotti di qualità e compra meno rispetto al passato. Ha aggiunto che seguire i trend nel settore vinicolo è difficile, poiché i prezzi rappresentano un ostacolo. La sua opinione si basa su osservazioni dirette e analisi di mercato recenti.

Verona, 13 aprile 2026 – “La verità, che sia cibo o vino, paga sempre”. Parola di Joe Bastianich. L’imprenditore italo-americano è passato a Cantina Qn per raccontare la sua azienda vinicola, fondata nel 1997 e costituita da 27 ettari di vigneti che si trovano sui Orientali del Friuli Venezia Giulia. https:www.quotidiano.netvideovinitalybastianich-lazienda-vinicola-anche-per-ritrovare-le-radici-t3x9sz71 “È un vero privilegio poter produrre vino in Italia, un grande orgoglio per la mia vita”, racconta Bastianich, nato negli Stati Uniti da una coppia di italiani migranti istriani. Nel 1998 ecco la prima annata in bottiglia. Da lì un percorso a crescere, vendendo un vino di qualità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Joe Bastianich: “Con il vino impossibile seguire un trend, la Gen Z chiede qualità e consuma meno. Il problema? I prezzi” Ethan Bastianich: «Papà Joe Bastianich non è affettuoso, ma sul lavoro mi insegna moltissime cose. A Torino ho trovato un fidanzato»Ethan, terzogenito dell'ex giudice di Masterchef (che ha anche Miles, di 26 anni, e Olivia, di 29), ha studiato Business & Entrepreneurship al Boston... Chi è Ethan, il figlio dell’imprenditore Joe Bastianich che ha deciso di aprire il ristorante Wingstop a Milano con il padreEthan Bastianich è sotto i riflettori per l’apertura di Wingstop a Milano, celebre catena americana specializzata in alette di pollo fritto, progetto...