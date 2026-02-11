Ethan Bastianich, 24 anni, racconta che il padre Joe non è molto affettuoso, ma sul lavoro gli ha sempre insegnato tanto. È arrivato in Italia per la sua prima esperienza professionale con lui a Torino, dove ha anche trovato un fidanzato. Quando Ethan era piccolo, il papà era spesso lontano, ma lui capisce che lo faceva per il suo dovere.

Ethan, terzogenito dell'ex giudice di Masterchef (che ha anche Miles, di 26 anni, e Olivia, di 29), ha studiato Business & Entrepreneurship al Boston College, come il padre, e lavorato tra New York e Eataly, e dal famoso papà ha imparato tanto: «Sul lavoro mi insegna moltissime cose. In famiglia non è molto affettuoso, ma per la verità non lo è nessuno di noi, non abbiamo questa abitudine. Forse la avete di più qui in Italia. Però abbiamo sempre passato tempo di qualità insieme, quality time insieme è il nostro modo di volerci bene», ha raccontato al Corriere. I ricordi d’infanzia lo riportano al tempo trascorso con la nonna Lidia (anche lei personaggio televisivo e volto pubblico), che gli ha trasmesso la passione per la cucina e il senso della famiglia: «La nonna mi ha insegnato che il cibo è un modo di unire le persone: sedersi attorno a un tavolo, condividere una storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Ethan Bastianich: «Papà Joe Bastianich non è affettuoso, ma sul lavoro mi insegna moltissime cose. A Torino ho trovato un fidanzato»

Ethan Bastianich, figlio del celebre ristoratore Joe e nipote di Lidia, a soli 24 anni ha già raggiunto una posizione di rilievo.

Ethan Bastianich, figlio del noto imprenditore e volto televisivo Joe Bastianich, sta attirando l'attenzione.

