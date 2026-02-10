Chi è Ethan il figlio dell’imprenditore Joe Bastianich che ha deciso di aprire il ristorante Wingstop a Milano con il padre

Ethan Bastianich, figlio dell’imprenditore Joe Bastianich, apre il suo primo ristorante a Milano. Ha deciso di portare la catena americana Wingstop, famosa per le ali di pollo, nel cuore della città. Ethan, che ricopre il ruolo di CEO, ha seguito le orme del padre, puntando su un marchio già noto all’estero. L’apertura ha già attirato l’attenzione dei clienti, curiosi di assaggiare le nuove proposte di questa catena che punta molto sulla qualità e sui gusti americani.

Ethan Bastianich è sotto i riflettori per l’ apertura di Wingstop a Milano, celebre catena americana specializzata in alette di pollo fritto, progetto che ha fortemente voluto e di cui è CEO. Ne ha compreso il potenziale e ha deciso di portare il brand in Italia: “Sono cresciuto nel mondo della ristorazione, con mia nonna Lidia prima e papà Joe poi. Io stesso dopo gli studi in Business&entrepreneurship al Boston College ho lavorato all’Antico Vinaio a New York e ho dato una mano a mio padre con i progetti legati a Eataly. Mi piace molto questo settore, è dinamico e giovane. Ovviamente quello di CEO è un ruolo importante, ma come in tutte le cose lo approccio dal basso: mi piace stare con i collaboratori e i dipendenti, seguo la formazione con loro, passo anche la scopa per terra”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

