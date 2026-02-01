Joao Mario Bologna ha lasciato il ritiro della Juventus. L’esterno portoghese si è congedato dai compagni a poche ore dalla partita, chiudendo l’esperienza in bianconero con un prestito secco al Bologna. La squadra e il giocatore si sono accordati per questa soluzione, che porta il portoghese in Emilia fino a fine stagione.

Joao Mario Bologna, il portoghese saluta i compagni a poche ore dal match: accordo per il prestito secco in rossoblù. Il calciomercato non guarda in faccia a nessuno, nemmeno al calendario della Serie A che impone ritmi serrati e concentrazione massima. Proprio mentre la Juventus sta ultimando i preparativi per la delicatissima sfida di campionato contro il Parma, in programma questa sera allo stadio Tardini, un colpo di scena ha scosso il ritiro bianconero. Joao Mario non sarà della partita: il laterale portoghese ha infatti lasciato ufficialmente il gruppo squadra poche ore fa, abbandonando l’hotel che ospita i ragazzi di Luciano Spalletti per dirigersi verso la sua nuova destinazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Joao Mario Bologna, l’esterno ha lasciato il ritiro della Juventus! Ultimissimi aggiornamenti sulla sua partenza dai bianconeri

