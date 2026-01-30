La Juventus punta Holm e sta facendo passi avanti per portarlo in bianconero. L’esterno si avvicina sempre di più alla società, che sta definendo i dettagli dell’operazione con il Bologna. Si parla di uno scambio con Joao Mario, con una formula che sembra ormai vicina alla conclusione. La trattativa si accelera e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio.

. La Juventus preme sull’acceleratore per chiudere una doppia operazione che ridisegnerebbe le corsie laterali in questo finale di mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il club bianconero sta procedendo spedita nelle trattative per ingaggiare Emil Holm come nuovo terzino destro. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il giocatore, apprezzato per la sua corsa e fisicità, rientra in un piano di scambio con João Mario. Il Bologna, dal canto suo, è fortemente interessato a João Mario, individuato come il rinforzo ideale per la propria rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm Juve: l’esterno si avvicina ai bianconeri! Scambio sempre più definito con Joao Mario, ecco la formula dell’operazione con il Bologna

In questi minuti, la Juventus sta lavorando a un affare che potrebbe scuotere il calciomercato.

Fiorentina e Bologna sono prossime a concludere uno scambio di mercato, con i club in continuo contatto per definire i dettagli.

