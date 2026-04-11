A Monte Carlo, Laila Hasanovic è stata spesso vista tra il pubblico dei Masters 1000, rafforzando la sua presenza in occasione delle partite di Jannik Sinner. L’atleta azzurro si prepara a sfidare Alexander Zverev in semifinale, dopo aver superato Félix Auger-Aliassime. La competizione si svolge sulla terra battuta e vede i principali protagonisti del circuito ATP confrontarsi nelle fasi decisive del torneo.

A Monte Carlo, la presenza costante di Laila Hasanovic agli spalti dei Masters 1000 ha confermato il consolidamento del legame con Jannik Sinner, mentre l’atleta azzurro si prepara a sfidare Alexander Zverev in semifinale dopo aver eliminato Félix Auger-Aliassime. La modella, volto di Armani Beauty, ha trasformato i momenti di supporto sportivo in occasioni di espressione stilistica, passando dal denim rilassato alle eleganze da red carpet. L’evoluzione di un legame tra sport e lifestyle. Le recenti apparizioni della venticinquenne accanto al tennista hanno messo fine ai dubbi sulla solidità del rapporto tra i due, iniziato circa dodici mesi fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner vola a Monte Carlo: Laila Hasanovic tra sport e stile iconico

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