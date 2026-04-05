Jannik Sinner ha ottenuto un ranking ATP nel doppio, dopo aver accumulato punti nelle ultime 52 settimane e grazie alle prestazioni a Montecarlo. Fino a questa mattina, il tennista non figurava in questa classifica, ma ora si trova in tutte le graduatorie ufficiali maschili. La sua posizione è stata determinata dai risultati ottenuti negli ultimi tornei, che gli hanno permesso di entrare nel ranking di doppio.

Fino a questa mattina, Jannik Sinner non aveva un ranking ATP in doppio: nelle ultime 52 settimane, infatti, il fuoriclasse altoatesino non aveva mai vinto un incontro in questa specialità (lo aveva giocato soltanto due volte, nel 2025 al torneo ATP 500 di Halle e poche settimane fa al Masters 1000 di Indian Wells) e dunque non figurava nella graduatoria internazionale. Nella giornata di Pasqua, il 24enne si è cimentato in coppia con il belga Zizou Bergs al Masters 1000 di Montecarlo ed è riuscito ad avere la meglio contro il binomio composto dal ceco Tomas Machac e dal norvegese Casper Ruud. La vittoria odierna ha così permesso al nostro portacolori di entrare in possesso anche di un ranking di doppio: l’affermazione odierna è valsa 90 punti e così Jannik Sinner si è issato al 584mo posto virtuale della classifica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner entra nel ranking ATP di doppio! I punti guadagnati a Montecarlo e la posizione: ora è in tutte le classifiche

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CHE ESORDIO INCREDIBILE Jannik Sinner e il belga Zizou Bergs superano la coppia Machac/Ruud per 6-4 7-5 #Tennis #ATP #Sinner #RolexMontecarloMasters x.com