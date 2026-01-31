Dopo la semifinale agli Australian Open, Jannik Sinner si ferma in Australia e vede allontanarsi la vetta del ranking Atp. Alcaraz, invece, approfitta della sua corsa e si avvicina sempre di più alla prima posizione, lasciando indietro il nostro tennista. La classifica cambia di nuovo, e ora tutto dipende dalle prossime settimane e dalle sfide che arriveranno.

Roma, 30 gennaio 2026 - La strada per la vetta della classifica Atp si fa sempre più ripida: Jannik Sinner saluta gli Australian Open 2026 in semifinale, perdendo contro Novak Djokovic in 5 set ( 6-3; 3-6; 6-4; 4-6; 4-6 ) in oltre 4 ore di gioco e vede allontanarsi la prima posizione. Per capire i punti persi in graduatoria bisognerà aspettare la finale del primo Slam dell'anno, che domenica 1 febbraio alle 9.30 (ora italiana) vedrà l'intramontabile serbo, all' 11esima finale a Melbourne, opporsi a Carlos Alcaraz, leader incontrastato del ranking. Come cambia il punteggio di Sinner. La buona notizia per Sinner, vincitore un anno fa e in quanto tale chiamato a difendere 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La nuova classifica Atp, Alcaraz stacca Sinner: come cambierà il ranking dopo la finale di Melbourne e le prossime chance di Jannik

Jannik Sinner si laurea Campione del Mondo, un riconoscimento straordinario per il talento italiano.

