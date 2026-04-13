Alcuni media continuano a trattare il tennista italiano in modo superficiale, concentrandosi su aspetti poco rilevanti e trascurando i risultati sportivi e la carriera. Dopo diversi articoli, si nota come l’attenzione si sia spostata spesso su dettagli marginali, lasciando in secondo piano le performance e le vittorie ottenute in campo. La rappresentazione dell’atleta sembra spesso influenzata da una narrazione che poco riflette la realtà dei fatti.

C’è qualcosa di profondamente sbagliato — e francamente imbarazzante — nel modo in cui una parte dei media continua a raccontare Jannik Sinner. E la domanda posta in conferenza stampa dopo la vittoria a Montecarlo ne è l’ennesima, lampante dimostrazione. “ Mi hanno detto che hai cantato l’inno italiano. ha avuto un significato particolare? “. Davvero? È questa la domanda? È questo il livello? Non è solo una questione di ingenuità. È molto peggio: è la fotografia di una pochezza culturale che ormai sembra strutturale. Perché dietro quella domanda c’è un sottotesto chiaro, fastidioso, quasi insinuante: ma Sinner si sente davvero italiano? Cantare l’inno è qualcosa di strano per lui? E allora diciamolo senza giri di parole: questa è ignoranza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner italiano vero: quando la pochezza culturale dei media impera…

Jannik Sinner nel mirino dei media spagnoli: “È in crisi e Alcaraz domina!”Nel racconto che arriva dalla stampa iberica, il momento di Jannik Sinner è diventato improvvisamente un caso, quasi un processo pubblico.

Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei fino a Parigi. C’è un’incognitaNon avrà molti giorni a disposizione Jannik Sinner per tirare il fiato dopo aver compiuto un’autentica impresa.

Jannik SINNER e la rivoluzione culturale nel TENNIS - Intervista ad Aldo Cristadoro