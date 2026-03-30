Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei fino a Parigi C’è un’incognita

Jannik Sinner si trova attualmente in una fase di pausa dopo aver concluso una serie di impegni tennistici. Il suo calendario prevede la partecipazione a vari tornei fino a Parigi, con alcune date ancora da confermare. La sua presenza in campo dipenderà dagli ultimi aggiornamenti ufficiali riguardanti gli appuntamenti imminenti, mentre il giocatore si sta preparando per le prossime sfide.

Non avrà molti giorni a disposizione Jannik Sinner per tirare il fiato dopo aver compiuto un’autentica impresa. Sì, perché realizzare il Sunshine Double, ovvero il successo nei prestigiosi Masters 1000 di Indian Wells e di Miami nello stesso anno, è cosa per pochi eletti nel tennis. Sette prima di lui c’erano riusciti in campo maschile e l’ultimo era stato Roger Federer nel 2017. Quello che però non era stato in grado di fare il Maestro svizzero e nessuno nella storia è stato il completamento del percorso in California e in Florida senza perdere alcun set. Un record che porta la firma dell’altoatesino e gli dà una grande iniezione di fiducia in vista della stagione sulla terra rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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