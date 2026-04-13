Dopo la vittoria a Monte Carlo, il coach di Jannik Sinner ha deciso di optare tra le superfici di gioco, valutando se preferire la terra battuta o il cemento per le prossime tappe stagionali. La scelta si concentra sulla superficie più adatta alle caratteristiche del giocatore, in vista delle sfide future. La vittoria sulla terra rossa a Monte Carlo rappresenta un risultato importante per il percorso di Sinner in questa stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner ha regalato una performance straordinaria al Monte Carlo Masters, superando Carlos Alcaraz in finale con una prestazione solida e composta. Questa vittoria rappresenta non solo il primo titolo importante per Sinner sulla terra rossa, ma anche un ritorno in cima alla classifica mondiale, superando il suo rivale. Durante il torneo, Sinner ha dimostrato di saper gestire la pressione, adattandosi anche a condizioni meteorologiche avverse, che hanno caratterizzato la finale. La sua capacità di mantenere la calma è stata determinante per il successo ottenuto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner: il segreto della superficie. Il coach sceglie tra terra e cemento dopo Monte-Carlo.

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