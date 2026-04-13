Jannik Sinner a cena da Flavio Briatore la festa dopo il trionfo a Monte Carlo | Ti voglio bene

Dopo aver vinto a Monte Carlo e raggiunto la prima posizione nel ranking ATP, il tennista italiano ha trascorso una serata al Cipriani, un ristorante di alta gamma gestito dall'imprenditore. La cena si è svolta in un ambiente raffinato, con la presenza di alcune persone legate al mondo dello sport e dello spettacolo. Tra i presenti, anche il proprietario del locale ha partecipato all’evento di celebrazione.