Jannik Sinner a cena da Flavio Briatore la festa dopo il trionfo a Monte Carlo | Ti voglio bene
Dopo aver vinto a Monte Carlo e raggiunto la prima posizione nel ranking ATP, il tennista italiano ha trascorso una serata al Cipriani, un ristorante di alta gamma gestito dall'imprenditore. La cena si è svolta in un ambiente raffinato, con la presenza di alcune persone legate al mondo dello sport e dello spettacolo. Tra i presenti, anche il proprietario del locale ha partecipato all’evento di celebrazione.
Jannik Sinner ha festeggiato il trionfo di Monte Carlo e il ritorno al primo posto nel ranking ATP con una cena al Cipriani, locale prestigioso di Flavio Briatore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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