Prima di partecipare al torneo di Monte Carlo, il tennista ha condiviso le sue riflessioni sul gioco su terra battuta. Ha parlato delle sfide che questa superficie presenta e delle differenze rispetto ad altri campi. Ha anche menzionato la sua preparazione e le aspettative per questa stagione sulla terra rossa, sottolineando l’importanza di adattarsi alle caratteristiche di questa superficie.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner è pronto per un ritorno sui campi in terra rossa, dopo un lungo periodo di assenza a causa di infortuni che lo hanno costretto a saltare gran parte della stagione del 2023. L’atleta italiano ha vissuto una stagione difficile, segnando la sua presenza solo in alcune occasioni dal momento della sua ripresa, affrontando due sconfitte nei finali contro il rivale Carlos Alcaraz. Il suo 2024 prende il via dal Monte Carlo Masters, dove ha condiviso le sue aspettative sull’affrontare la terra rossa. Sebbene il suo successo su altre superfici sia significativo, Sinner ha conquistato solo un titolo ATP in terra, un dato che desidera migliorare nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner esprime le sue opinioni sul tennis su terra battuta prima del torneo di Monte Carlo.

Monte-Carlo: Sinner e Musetti pronti per la sfida su terraIl sorteggio del tabellone del Rolex Monte-Carlo Masters è stato completato, definendo i percorsi dei principali tennisti per la competizione in...

Marc Marquez esprime le sue opinioni: il team ownership sarà il futuro dopo Valentino Rossi?Marc Marquez esprime le sue opinioni: il team ownership sarà il futuro dopo Valentino Rossi?"> Marquez e il Futuro nel MotoGP: La Possibilità di...

Temi più discussi: Sinner e la sua Montecarlo: Quanto è bello giocare un torneo e dormire nel proprio letto; Jannik Sinner in finale anche a Miami: Significa tanto per me, volevo venire qui ed esprimere un buon tennis; Jannik Sinner trionfa a Miami, è 'Sunshine double'; Fonseca: La continuità di Sinner e Alcaraz è incredibile. VIDEO.

Jannik Sinner svela i suoi segreti: Cosa avrei fatto non fossi stato un tennista. E la confessione sulla patente per la moto…Nel suo nuovo vlog pubblicato su YouTube, Jannik Sinner si racconta senza filtri, aprendo una finestra sulla sua quotidianità e sul percorso che lo ha ... oasport.it

Jannik Sinner sul rapporto con la terra rossa: Mi piace giocarci, ma...Jannik Sinner si è detto pronto in conferenza stampa a esordire nel Master 1000 di Monte-Carlo, un altro torneo del lotto che non ha potuto disputare lo scorso anno per la sospensione di tre mesi. Il ... tennisworlditalia.com

Jannik Sinner è l'esempio di bellezza rara, di chi cresce senza cambiare davvero. A 17 anni condivideva un appartamento, le spese, i sogni. Una vita semplice, fatta di sacrifici silenziosi e ambizioni enormi, vissuta con quella leggerezza genuina di chi crede n facebook

#Tennis Jannik #Sinner e Zizou Bergs accedono al secondo turno del torneo di doppio di #Montecarlo. I due hanno superato all'esordio la coppia composta da Machac/Ruud per 6-4, 7-5. Ora attendono la coppia vincente tra i fratelli Tsitsipas e la coppia An x.com