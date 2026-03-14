Microsoft ha inaugurato il suo nuovo centro a Grange Castle, in Irlanda, offrendo una visione concreta dell'infrastruttura che alimenta il cloud europeo. L'apertura testimonia la crescita dell'azienda nel settore dei servizi digitali e il rafforzamento della presenza fisica in Europa, con un'attenzione particolare alla gestione e sicurezza dei dati. La struttura rappresenta un punto centrale per le attività cloud della società nella regione.

Microsoft ha aperto i cancelli del suo sito di Grange Castle, in Irlanda, rivelando la struttura fisica che sostiene il cloud europeo. L’infrastruttura, inaugurata nel 2009 con un investimento iniziale di 500 milioni di euro, è oggi un nodo cruciale per la sovranità dei dati e l’espansione dei servizi Azure verso Europa, Medio Oriente e Africa. La visita dimostra come la tecnologia non sia solo software invisibile, ma una realtà materiale composta da edifici modulari, generatori a olio vegetale idrogenato e sistemi di raffreddamento silenziosi ma potenti. Mentre i colossi tech prevedono investimenti per 650 miliardi di dollari entro il 2026, questo centro rappresenta la concretizzazione della strategia europea di indipendenza digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Microsoft apre Grange Castle: il cuore invisibile del cloud

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