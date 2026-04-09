Secondo i dati più recenti dell’Istat, l’Italia si conferma tra i paesi con la speranza di vita più alta, raggiungendo gli 83,4 anni. Tuttavia, le statistiche evidenziano un aumento delle persone che trascorrono gli ultimi anni di vita in condizioni di salute precarie. Insieme a questa longevità, si registra anche un incremento delle malattie croniche e delle problematiche legate alla salute, che coinvolgono una parte significativa della popolazione adulta.

L ’Italia si conferma tra i Paesi più longevi al mondo: secondo gli ultimi dati Istat, la speranza di vita ha raggiunto gli 83,4 anni. Un traguardo che racconta un successo indiscutibile, costruito nel tempo grazie ai progressi della medicina, a migliori condizioni di vita e a un sistema sanitario che continua a rappresentare un punto di riferimento. Eppure, dietro questo dato positivo si nasconde una realtà più complessa, fatta di fragilità crescenti e nuove sfide. Accanto all’aumento della longevità, emerge infatti un dato che cambia radicalmente la lettura del fenomeno: diminuiscono gli anni vissuti in buona salute. Sempre più italiani trascorrono una parte significativa della propria vita convivendo con malattie, limitazioni o condizioni croniche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Italiani sempre più malati: le cifre-choc degli anni vissuti in buona salute

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