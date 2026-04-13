Italia Tragico incidente scuolabus si ribalta | Pieno di bambini…

Un grave incidente si è verificato lungo la strada dei Livellari, nel Pavese, dove uno scuolabus con numerosi bambini a bordo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Non sono ancora note le cause dell’incidente, né il numero esatto di feriti. La dinamica dell’accaduto sta venendo ancora ricostruita dalle autorità.

Attimi di paura lungo la strada dei Livellari, nel Pavese, dove uno scuolabus con a bordo diversi bambini è finito fuori strada ribaltandosi. L’incidente è avvenuto oggi, lunedì 13 aprile, intorno alle 14, in direzione Cassolnovo. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo ha perso il controllo ed è uscito dalla carreggiata, ribaltandosi di lato su un campo. A bordo c’erano 9 bambini, di età compresa tra i 10 e i 13 anni, oltre all’autista. Soccorsi immediati in codice rosso. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, con almeno due ambulanze e un’automedica del 118, inviate in codice rosso da Areu, l’agenzia regionale di emergenza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Bus di turisti israeliani si ribalta, morta una dodicenne in un tragico incidente stradale in FranciaUna giovanissima turista israeliana di 12 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco prima dell’una di notte alla stazione di Belleville, in... Tragico incidente a Serle, si ribalta con il trattore: morto un 64enneSerle (Brescia), 11 marzo 2026 – Tragico incidente, poco dopo le 9 di questa mattina, in via Piave, a Serle, nel Bresciano: un uomo di 64 anni è... Treviso: anziano senza patente si schianta contro scuolabus - Vita in Diretta 29/10/2025