Un incidente stradale si è verificato poco prima dell'una di notte alla stazione di Belleville, in Savoia, Francia, coinvolgendo un autobus di turisti israeliani. Nel tragico episodio, una ragazza di 12 anni ha perso la vita. La prefettura del dipartimento ha confermato la dinamica dell’incidente e le autorità stanno conducendo le indagini.

Una giovanissima turista israeliana di 12 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco prima dell’una di notte alla stazione di Belleville, in Savoia, Francia, secondo quanto riferito dalla prefettura del dipartimento. Altre 14 persone, tutte di nazionalità israeliana, si trovavano a bordo del mezzo che ha percorso diversi metri all’indietro un ripido pendio prima di ribaltarsi. I feriti lievi sono stati soccorsi e due di loro sono stati trasportati all’ospedale di Albertville, secondo quanto dichiarato dal viceprefetto Bruno Charlot. L’incidente è avvenuto mentre il gruppo stava lasciando l’hotel per recarsi all’aeroporto.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bus di turisti israeliani si ribalta, morta una dodicenne in un tragico incidente stradale in Francia

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