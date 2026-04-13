Italia Terribile incidente scuolabus si ribalta | Pieno di bambini…

Un grave incidente si è verificato nel Pavese lungo la strada dei Livellari, dove uno scuolabus con diversi bambini a bordo è uscito di strada e si è ribaltato su un terreno agricolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e verificare le condizioni dei passeggeri. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Momenti di forte angoscia e apprensione nel Pavese, lungo la strada dei Livellari, dove uno scuolabus con a bordo diversi alunni è uscito di carreggiata e si è ribaltato su un terreno agricolo. Il sinistro si è verificato oggi, lunedì 13 aprile, intorno alle ore 14, mentre il mezzo procedeva in direzione Cassolnovo. Secondo le prime informazioni, per motivi ancora da accertare lo scuolabus avrebbe perso stabilità, terminando la corsa fuori strada e adagiandosi su un fianco. Incidente scuolabus nel Pavese: a bordo 9 bambini e l’autista. Al momento dell’incidente sul veicolo si trovavano 9 bambini, con età compresa tra i 10 e i 13 anni, oltre al conducente.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Italia. Terribile incidente, scuolabus si ribalta: “Pieno di bambini…” Italia. Tragico incidente, scuolabus si ribalta: “Pieno di bambini…”Attimi di paura lungo la strada dei Livellari, nel Pavese, dove uno scuolabus con a bordo diversi bambini è finito fuori strada ribaltandosi. Terribile incidente a Caselle Torinese: auto si ribalta in un canaleUn uomo sulla cinquantina ha perso la vita questo martedì 10 febbraio 2026 in un incidente stradale avvenuto in via Mappano a Caselle Torinese.